تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة الأولى للشياطين الحمر في الموسم الكروي الجديد.

يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي وولفرهامبتون على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

اقرأ أيضًا: مانشستر سيتي يسحق بيرنلي في افتتاح الدوري الإنجليزي

ويبدأ اليونايتد الموسم الجديد تحت قيادة تين هاغ وتطلعات نحو المنافسة على العديد من الألقاب والبطولات، خاصة بعد تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي بعدة صفقات قوية، أبرزها ماسون ماونت، وراسموس هويلاند وحارس المرمى الجديد أندريه أونانا.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيتم بث مواجهة اليونايتد والوولفز على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق أحمد البلوشي.