موقع إيطالي يكشف وجهة محمد صلاح القادمة

كشف موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي عن وجهة محمد صلاح نجم ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم.

وقال الموقع أن رامي عباس وكيل أعمال الهداف المصري بدأ في البحث عن فريق جديد لموكله، وأوضح أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني صوب ريال مدريد تحديداً وليس برشلونة.

وباتت أيام صلاح معدودة في ليفربول على ما يبدو، بعد أن قضى 3 مواسم، ويعتبر الموسم الحالي الرابع.

وحطم "مو" العديد من الأرقام القياسية الفردية مع ليفربول، حيث نجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزى موسم 2018-2017، وتوج هدافاً للدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين، بالإضافة لحصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لموسمين متتاليين.

أما على الصعيد الجماعي فحقق مع الريدز بطولة دورى أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية والدوري الإنجليزي.