موقع صربي: ليفربول سيسمح برحيل محمد صلاح بشرط

قال موقع «ألو» الإخباري الصربي أن النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول قد يكون في طريقه للرحيل عن ملعب آنفيلد.

وادعى التقرير أن المدير الفني للريدز يورغن كلوب على استعداد بالتضحية بالنجم المصري فقط من بين ثلاثي الهجوم، إذ أنه يرى بأن الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني لا يمكن الاستغناء عنهما.

وتتوقف موافقة الألماني على رحيل صلاح على التعاقد مع أحد الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أو جايدون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

ويرى كلوب فكرة ضم مبابي بمثابة «الخيال العلمي»، فيما يبقى في المتناول التعاقد مع سانشو، إلا أنه سيلقى منافسة شرسة من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وربما تشيلسي وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير أن سانشو يفضل الانتقال إلى ليفربول من أجل اللعب تحت قيادة كلوب، وهو ما قد يتمكن النادي من إنجازه بعائد بيع النجم المصري.