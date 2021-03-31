مولر: إصابة ليفاندوفسكي صدمة لبايرن ميونيخ

أبدى توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، حزنه بعد إصابة زميله روبرت ليفاندوفسكي، وإعلان غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر.

وأعلن بايرن، غياب الهداف البولندي 4 أسابيع، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها، معاناته من التواء في أربطة الركبة اليمنى.

وتأكد غياب ليفاندوفسكي عن مواجهة لايبتزيغ في البوندسليغا، إضافة لمواجهتي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مولر في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «إنه وضع مرير للغاية بالنسبة لنا، أسوأ لحظة في الموسم، الآن، يتوجب على اللاعبين إظهار سبب وجودهم هنا واغتنام الفرصة، ليست هذه المرة الأولى التي نمر بها بموقف صعب، يجب علينا أن نثق في أنفسنا».