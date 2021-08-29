مولر كان يحلم برؤية رونالدو وميسي في فريق واحد

اعترف النجم الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ بأنه كان يحلم برؤية الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يرتديان قميص فريق واحد.

ورحل النجمان عن فريقيهما هذا الصيف لخوض مغامرة جديدة، فغادر "ليو" برشلونة صوب باريس سان جيرمان، فيما حزم "صاروخ ماديرا" حقائبه راحلاً عن يوفنتوس باتجاه فريقه السابق مانشستر يونايتد.

ماذا قال مولر عن رونالدو وميسي؟

وقال البالغ من العمر 31 عاماً عقب فوز بايرن الساحق على هيرتا برلين 5-0 أمس السبت ضمن الدوري الألماني: "لو غادر كيليان مبابي صفوف باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنت أحببت رؤية رونالدو وميسي سوياً في الفريق الفرنسي.

"كان ذلك سيشكل خليطاً مثيراً، خاصة بالنسبة لي كمتابع لهذه الرياضة، تحتاج لوجود لاعبين ماهرين مع الكرة وآخرين مهرة من دونها.

"أصبح كريستيانو لاعباً قوياً للغاية في النصف الأخير من الملعب، ولا يحتاج للكرة في مناطق عميقة كما كان في السابق، كان بإمكان ميسي ونيمار أن يخترقا الملعب مشياً، وجودهم معاً كان سيثير الاهتمام."