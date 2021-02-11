مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية لإصابته بفيروس كورونا

كشفت الفحوصات عن إصابة نجم بايرن ميونيخ توماس مولر بفيروس كورونا قبل ساعات من نهائي كأس العالم للأندية أمام تيغريس اليوم الخميس.

وشارك مولر في نصف النهائي الذي شهد انتصار بايرن على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء قبل ثلاثة أيام.

وكانت شبكة "سكاي" بنسختها الألمانية أول من نقل الخبر، إذ أوضحت أن فحص اللاعب جاء إيجابياً، وذلك مساء الأربعاء.

وسيغيب مولر عن اللقاء النهائي اليوم الخميس، لينضم للثنائي خافي مارتينيز وليون غوريتسكا اللذان عانيا من الفيروس قبل عدة أيام أيضاً.

وأخضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعبي الفرق المشاركة لحالة عزل تامة عن المحيط الخارجي، ووضعهم فيما يشبه الفقاعة العازلة.

وتم استبعاد لاعبي الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات من لقاء المركز الثالث بعد أن صافحا نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة في اللقاء الماضي.

لعب مولر 31 مباراة مع البافاري هذا الموسم بجميع البطولات وسجل 13 هدفاً وصنع 14.