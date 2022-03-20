موناكو يسحق باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

سحق موناكو ضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لويس الثاني اليوم الأحد في قمة المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الفرنسي.

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من وسام بن يدر (هدفان) في الدقيقتين 25 و (84 من ركلة جزاء)، وكيفين فولاند (68).

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الباريسيين بداعي إصابته بالإنفلونزا، لكن الهدافين كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا شاركا منذ البداية.

باريس سان جيرمان يتلقى الهزيمة الرابعة في الليغ 1 هذا الموسم

بهذه الخسارة وهي الرابعة لسان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم، تجمد رصيد الفريق عند 65 نقطة في صدارة الترتيب العام.

فيما رفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة ليحتل المركز السابع على سلم الترتيب.