موناكو يسخر من هزيمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بتغريدة

احتفل موناكو بفوزه على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الدوري الفرنسي.

وحل موناكو ضيفاً على ملعب بارك دو برانس معقل باريس سان جيرمان في قمة المرحلة الـ 26.

وعقب المباراة، احتفل فريق الإمارة بالفوز على باريس ذهاباً (3-2) وإياباً (2-0) الموسم الجاري، وسخر من برشلونة الذي سقط أمام الباريسي بنتيجة 1-4 على ملعب كامب ناو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب موناكو تغيردة لبرشلونة جاء فيها: "إذا كنتم بحاجة للنصيحة... راسلونا".

ولم يرد حساب برشلونة على التغريدة، لكنها أحدثت كماً كبيراً من التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن موناكو رفع رصيده إلى 52 نقطة احتل بها المركز الرابع في الدوري الفرنسي، يسبقه باريس سان جيرمان بفارق نقطتين في المركز الثالث، علماً بأنه يتأخر بأربعة نقاط عن ليل المتصدر.