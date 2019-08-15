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موناكو يضم وسام بن يدر

منشور 15 آب / أغسطس 2019 - 02:53
وسام بن يدر
وسام بن يدر

انتقل وسام بن يدر مهاجم إشبيلية إلى موناكو بعقد لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة بينما ذكرت تقارير محلية أن موناكو دفع 40 مليون يورو (44.71 مليون دولار) مقابل الشرط الجزائي في عقد بن يدر مهاجم منتخب فرنسا البالغ عمره 29 عاماً.

والتحق بن يدر بتشكيلة إشبيلية في يوليو من عام 2016 وسجل 70 هدفاً خلال ثلاثة مواسم مع الفريق الأندلسي.

قال بن يدر لموقع موناكو الرسمي: "أنا سعيد جداً بالانضمام لموناكو. اخترت هذا النادي لأني أؤمن بمشروعه ولدي إصرار على أن أفعل كل شيء ممكن لتحقيق طموحاتنا المشتركة".

يذكر أن موناكو أنهى الموسم الماضي بالدوري الفرنسي في المركز الـ 17، وبدأ الموسم الجديد بالخسارة 0-3 على أرضه أمام أولمبيك ليون الجمعة الماضية.

كلمات دالة:وسام بن يدرإشبيليةموناكوالدوري الفرنسيمنتخب فرنسا

Via SyndiGate.info


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