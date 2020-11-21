  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. موناكو يقلب تأخره أمام باريس سان جيرمان إلى فوز مفاجىء

موناكو يقلب تأخره أمام باريس سان جيرمان إلى فوز مفاجىء

منشور 21 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 04:29
موناكو يصعق باريس
موناكو يصعق باريس

تغلب موناكو على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لاثنين في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان متقدماً بهدفي كيليان مبابي في الدقيقتين 25 و (37 من ركلة جزاء)، قبل أن تتساوى الكفتان عبر كيفين فولاند في الدقيقتين 52 و 66.

وسجل سيسك فابريغاس هدف الفوز من ركلة جزاء قبل ست دقائق من نهاية المباراة بعد أن عرقل عبدو ديالو الذي حصل على البطاقة الحمراء مهاجم موناكو فولاند.

بهذا الانتصار، احتل موناكو المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 11 مباراة متأخراً بأربع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

Via SyndiGate.info


Publishing Rights Reserved to Bahrain News Agency © 2003 - 2020

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...