موناكو يقلب تأخره أمام باريس سان جيرمان إلى فوز مفاجىء

تغلب موناكو على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لاثنين في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان متقدماً بهدفي كيليان مبابي في الدقيقتين 25 و (37 من ركلة جزاء)، قبل أن تتساوى الكفتان عبر كيفين فولاند في الدقيقتين 52 و 66.

وسجل سيسك فابريغاس هدف الفوز من ركلة جزاء قبل ست دقائق من نهاية المباراة بعد أن عرقل عبدو ديالو الذي حصل على البطاقة الحمراء مهاجم موناكو فولاند.

بهذا الانتصار، احتل موناكو المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 11 مباراة متأخراً بأربع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.