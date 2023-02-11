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موناكو يلحق بـ باريس سان جيرمان خسارة جديدة في الدوري الفرنسي

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 05:50
موناكو يهزم باريس سان جيرمان (المصدر: أ ف ب)
موناكو يهزم باريس سان جيرمان (المصدر: أ ف ب)

تلقى باريس سان جيرمان الخسارة الثالثة في الدوري الفرنسي هذا الموسم والتي جاءت على يد غريمه ومستضيفه موناكو بنتيجة 3-1 على ملعب لويس الثاني ليلة السبت لحساب الجولة الـ 23 من البطولة.

جاءت أهداف فريق الإمارة عن طريق كلٍ من أليكساندر غولوفين (4)، ووسام بن يدر (هدفان) في الدقيقتين 18 و 45.

فيما سجل وارين زايري إميري هدف الباريسيين الوحيد قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول.

باريس سان جيرمان يحافظ على الصدارة رغم الخسارة

تجمد رصيد سان جيرمان عند 54 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي (ليغ 1)، فيما رفع موناكو رصيده إلى 47 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الثاني.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانموناكوالدوري الفرنسي

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