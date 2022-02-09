مونتيري يتفوق على الجزيرة ويفوز بالمركز الخامس في مونديال الأندية

فاز مونتيري المكسيكي على غريمه الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة لتحديد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

تناوب على التسجيل للفريق المكسيكي كلٌ من زايد سلطان بالخطأ في مرمى فريقه، وروخينيو فونيس موري، وسيزار مونتيس في الدقائق 4 و 11 و 25 على التوالي من أحداث المباراة.

أما هدف الفريق الإماراتي الوحيد فحمل توقيع المهاجم برونو دي أوليفييرا في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

يذكر أن الفائز خسر في المرحلة السابقة أمام الأهلي المصري 0-1، فيما سقط الجزيرة بدوره أمام جاره الهلال السعودي بنتيجة 6-1.