مونديال الأندية طريق المواهب إلى أوروبا

تنطلق النسخة رقم 17 من كأس العالم للأندية غداً الخميس، والتي تستضيفها قطر حتى 11 من الشهر الجاري، بمشاركة 6 أندية.

ويشارك في البطولة بايرن ميونيخ الألماني، وبالميراس البرازيلي، والدحيل القطري، والأهلي المصري، وتيغريس أونال المكسيكي إضافة إلى أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وتعد البطولة فرصة كبيرة للاعبين الشباب لإبراز مواهبهم وتقديم أوراق اعتمادهم بهدف الاحتراف في القارة الأوروبية.

يعج بالميراس بالعديد من المواهب الشابة المنتظر أن تخطف أنظار الكشافين في مونديال الأندية، ومن بينهم لاعب الوسط غابرييل مينينو البالغ من العمر 20 عاماً.

شارك مينينو في 12 مباراة في كوبا ليبرتادوريس، سجل 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً، واستدعي للمنتخب البرازيلي للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، علماً بأنه يجيد اللعب أيضاً في مركز الجناح، وسبق أن جذب أنظار كشافي ريال مدريد.

وخطف الجناح الأيسر رونيلسون باربوسا البالغ من العمر 25 عاماً، الأنظار في نسخة ليبرتادوريس الأخيرة، فهو أكثر من صنع أهدافاً فيها بواقع 8 أهداف، ومن بينهم العرضية التي جاء منها هدف الانتصار في النهائي، كما نجح في تسجيل 5 أهداف أخرى.

ازدادت الأحاديث في الآونة الأخيرة حول الجناح الأيمن لبالميراس، غابرييل فيرون البالغ من العمر 18 عاماً، الذي بدأ كل من مانشستر سيتي وجاره يونايتد في التنافس للظفر بخدماته.

شارك فيرون في 7 مباريات في كأس ليبرتادوريس، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

يبحث الظهير الأوروغواياني ماتياس فينا عن تقديم مستويات جيدة في مونديال الأندية لجذب أنظار القارة الأوروبية. اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، يتواجد بالفعل على رادار ميلان الإيطالي، بعدما شارك في 12 مباراة بنسخة ليبرتادوريس الأخيرة رفقة بالميراس، وسجل خلالها هدفين وصنع 3.

ويعد متوسط الميدان الدفاعي وون دو جاي البالغ من العمر 23 عاماً، من أبرز المواهب في القارة الآسيوية، حيث توج بجائزة أفضل لاعب لكأس آسيا تحت 23 عاماً في عام 2020 التي توج بلقبها منتخب كوريا الجنوبية، وحل ثالثاً في جائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا لعام 2020، وشارك في 7 مباريات في دوري أبطال آسيا الذي توج به فريقه أولسان هيونداي، وسجل هدفاً وصنع آخر.

يعد المعز علي من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في سماء الكرة القطرية، بعدما جذب الأنظار في كأس آسيا 2019، عندما توجت قطر باللقب للمرة الأولى في تاريخها، وحينها حصد لقب هداف البطولة برصيد 9 أهداف، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة أيضاً.

شارك المعز في 12 مباراة رفقة الدحيل في الدوري القطري هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

يبرز كذلك طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من بين المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وأحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الأولمبي، ويملك الفرصة للانضمام إلى كتيبة المحترفين المصريين في القارة الأوروبية في حال قدم عروضاً جيدة في مونديال الأندية، خاصة أنه يملك فرصة أيضاً لإظهار موهبته في الأولمبياد الصيف المقبل.