مونديال الأندية: مونتيري يتخطى السد ويتأهل لملاقاة ليفربول

تأهل مونتيري المكسيكي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على السد القطري، بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

قدم السد أداءً قوياً، لكن الفريق المكسيكي تعامل بخبرة كبيرة في المباراة.

تقدم مونتيري بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 عن طريق ليونيل فانجيوني.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه صافرة نهاية الشوط الأول، أضاف المكسيكيون الهدف الثاني في الدقيقة 46 عن طريق روجيليو فونيس.

في الشوط الثاني دخل السد بطموحات العودة للقاء مرة أخرى، وأحرز بغداد بونجاح الهدف الأول للفريق في الدقيقة 66.

وبحث السد عن التعادل لكن طموحاته اصطدمت بقوة مونتيري وإصراره بهدف ثالث في الدقيقة 77 عن طريق كارلوس رودريغيز.

وأحرز عبد الكريم حسن الهدف الثاني للسد في الدقيقة 89 لكن الوقت لم يساعد القطريين على العودة بهدف التعادل مرة أخرى، لينتهي اللقاء بفوز مونتيري والتأهل لنصف النهائي الذي سيواجه فيه ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.