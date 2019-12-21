مونديال الأندية: مونتيري يقهر الهلال ويظفر بالبرونزية

خطف مونتيري المكسيكي الميدالية البرونزية من نظيره الهلال السعودي، عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكلٍ منهما.

نجح كارلوس إدواردو في خطف هدف التقدم لبطل آسيا بشكل مميز وسط غفلة من دفاعات المنافس في الدقيقة 36.

وعادل آرتورو غونزاليس بعد بدء الشوط الثاني بـ 10 دقائق فقط برأسية مميزة بعد خروج خاطىء من حارس الزعيم عبد الله المعيوف.

سريعاً، أضاف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني للفريق المكسيكي بعد مرور 5 دقائق فقط.

وعادل الهلال عن طريق بافيتيمبي غوميس في الدقيقة 66 من رأسية رائعة ارتطمت بيد حارس مرمى مونتيري.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المكسيكي الذي خطف الميدالية البرونزية.