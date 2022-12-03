مونديال قطر: البرازيل تخسر جيزوس وتيليش بداعي الإصابة

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم السبت استبعاد المهاجم غابرييل جيزوس والظهير أليكس تيليش من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وخرج تيليش في الدقيقة 54 من خسارة بلاده بهدفٍ دون رد أمام الكاميرون أمس الجمعة، ولحق به جيزوس بعد 10 دقائق.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي: "خضع اللاعبان أليكس تيليش وغابرييل جيزوس لفحوصات صباح اليوم السبت بحضور طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار وأكد تصوير بالرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى لهذين اللاعبين حجم إصابتيهما واستحالة تعافيهما في الوقت المناسب للمواصلة في كأس العالم".

ويواجه "السيليساو" المرشح للفوز باللقب منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ 16 يوم الاثنين المقبل.

ويأمل لاعبون برازيليون آخرون في التعافي من الإصابة في الوقت المناسب للانضمام مجدداً إلى الفريق.

ويتعافى نيمار جونيور من إصابة في الكاحل تعرض لها في مستهل مشوار بلاده في البطولة أمام المنتخب الصربي.

وباتت خيارات المدير الفني تيتي في الخط الخلفي محدودة بعد إصابة تيليش أمام الكاميرون.

وغاب الظهيران الأساسيان دانيلو وأليكس ساندرو عن المباريات بسبب الإصابة بعد بداية المنافسات ولا تزال مشاركتهما أمام كوريا غير مؤكدة.

وبحال تعذر مشاركتهما فإن قلب الدفاع ماركينيوس قد يشارك في مركز الظهير الأيسر، بينما قد يتم الاعتماد داني ألفيش (39 عاماً) الذي أصبح أكبر لاعب برازيلي سناً يلعب أساسياً في كأس العالم بمشاركته أمام الكاميرون في الناحية اليمنى.

وإذا قرر تيتي الاستعانة بإيدير ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن كما فعل في غياب دانيلو أمام سويسرا، فإن البرازيل قد تكون بلا مدافعين على مقاعد البدلاء.