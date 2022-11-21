مونديال قطر: تونس تصطدم بالدنمارك في لقاء صعب

تنتظر منتخب تونس مباراة شاقة يواجه فيها خصمه الدنماركي اليوم الثلاثاء تقام على أرضية ستاد المدينة التعليمية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدرك المدير الفني جلال القادري قوة الخصم الاسكندنافي الذي تمكن من الفوز على منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم مرتين هذا العام في دوري الأمم الأوروبية.

تونس مستعدة

أكد القادري في تصريحات على هامش المباراة: "نعلم أن مجموعتنا صعبة بجميع المقاييس وأن فترة التحضير كانت قصيرة، لكننا نسعى لتحقيق نتائج جيدة، لا نبحث عن معجزات وإنما أهداف واقعية".

وبإمكان "نسور قرطاج" الاعتماد على نجومه إلياس السخيري وديلان برون ويوسف المساكني وعيسى العيدوني ووهبي الخزري وعصام الجبالي.

خاض التونسيون 3 مباريات ودية تحضيرية خلال الشهرين الماضيين، حققوا الانتصار في اثنتين منها على جزر القمر (1-0)، وإيران (2-0)، لكنهم سقطوا سقوطاً كبيراً أمام البرازيل 1-5 في المواجهة الثالثة.

ويتمنى المنتخب التونسي ألا يلاقي نفس مصير جاره السنغالي الذي خسر أمام الهولنديين بهدفين نظيفين يوم الاثنين.

إريكسن يقود الدنمارك

يمر منتخب الدنمارك بفترة مميزة، كما أن عودة صانع ألعابه كريستيان إريكسن الذي تعرض لأزمة قلبية في بطولة يورو 2020 تشكل عاملاً نفسياً مهماً في صفوف الفريق.

وتمكن نجم توتنهام وإنتر ميلان السابق من التعافي من هذه الانتكاسة الخطيرة لينتقل إلى مانشستر يونايتد الذي تألق في صفوفه هذا الموسم.

كما يراهن المنتخب الاسكندنافي على موهبة ميكيل دامسغارد وخبرة توماس ديلاني وقوة بيير إيميل هويبيرغ في خط الوسط وصلابة سيمون كيير وأندرياس كريستينسن في خط الدفاع.

احتل الدنماركيون المركز الثاني في مجموعتهم بدوري الأمم قبل عدة أشهر خلف منتخب كرواتيا المتصدر، لكنهم جمعوا نقاطاً أكثر من الفرنسيين أبطال العالم والنمسا.

تغلب منتخب الدنمارك في دوري الأمم على فرنسا مرتين (2-1) و (2-0)، والنمسا (2-1) و (2-0)، لكنهم خسروا أمام كرواتيا مرتين (0-1) و (1-2).

تاريخ مواجهات تونس والدنمارك

التقى المنتخبان مرة وحيدة عام 2002 كانت الغلبة فيها للدنماركيين بنتيجة 2-1.