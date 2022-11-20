مونديال قطر: فرنسا لن تستدعي بديلاً لكريم بنزيمة المصاب

أعلن منتخب فرنسا حامل اللقب اليوم الأحد أنه لن يستدعي بديلاً لنجمه كريم بنزيمة الذي غادر الفريق بعد تجدد إصابته أمس السبت قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان المهاجم المخضرم الفائز بجائزة الكرة الذهبية يمني النفس في تمثيل "الديوك" في المونديال القطري، لكنه تعرض لإصابة في فخذه الأيسر منعته من المشاركة.

ديشامب: لن نعوض بنزيمة

وأكد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أنه لن يستدعي أي لاعب لتعويض هداف ريال مدريد الذي كان يعول عليه في قيادة المنتخب في محاولة للاحتفاظ باللقب.

وشدد المدير الفني على أن الفريق مصمم على تقديم أفضل المستويات رغم هذه الانتكاسة الجديدة.

وضربت الإصابات صفوف المنتخب الفرنسي، إذ خسر خدمات نجومه نغولو كانتي وبول بوغبا وبريسنيل كيمبميبي، وأضيف إليهم أمس نجم ريال مدريد البالغ من العمر 34 عاماً.