مونديال قطر: لوكاكو مهدد بالغياب عن أول مباراتين لمنتخب بلجيكا

غاب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن تدريبات منتخب بلاده اليوم الأحد قبل مواجهة نظيره الكندي الأربعاء المقبل في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويشارك فريق الشياطين الحمر بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات والمغرب وكندا.

وكشفت مصادر إعلامية أن اللاعب مهدد بالغياب عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في المونديال القطري أمام منتخبي كندا (23 نوفمبر) والمغرب (27 نوفمبر).

وربما يكون هداف بلجيكا قادراً على المشاركة في المباراة الأخيرة لدور المجموعات أمام منتخب كرواتيا في الأول من شهر ديسمبر.

الإصابة تعرقل مسيرة لوكاكو

وعانى المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً من توالي الإصابات خلال الأشهر الماضية منذ عودته مطلع الموسم إلى إنتر ميلان قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة.

وستكون الفرصة مهيأة أمام الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا في ترك بصمته في مونديال قطر بعد محاولات لم تكلل بالنجاح في النسخ السابقة.

ويعد نجم النيراتزوري أحد أبرز اللاعبين البلجيكيين إلى جانب نجمي الوسط المهاجمين كيفين دي بروين وإيدين هازارد وحارس المرمى تيبو كورتوا.