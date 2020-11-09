ميدو يتحدث عن خلاف صلاح وماني

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن خلاف ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني في المباراة أمام مانشستر سيتي، التي أقيمت الأحد ضمن الدوري الإنجليزي.

ووقع ما بدا أنه خلاف بين صلاح وماني، بعدما سجل المصري هدفاً من ركلة جزاء حصل عليها السنغالي، حيث انفعل صلاح في وجه زميله بعد تسديد الركلة، ليتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما حصل، حيث كتب أحد المغردين عبر "تويتر": "هل قال صلاح لماني لا تتكلم معي".

ليرد عيله ميدو، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام وميدلزبره، قائلاً: "نعم علشان ماني كان بيقول لصلاح يحطها (ركلة الجزاء) فين قبل ما يسدد الركلة".

ولم يعلق ماني ولا صلاح ولا حتى مدرب ليفربول يورغن كلوب على هذه المشادة، لكن جماهير الريدز تعتقد أنها بوادر أزمة جديدة بين النجمين.

يذكر أن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.