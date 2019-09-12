ميرتيساكر يساند لويز رغم أدائه الكارثي أمام صلاح

أكد قائد آرسنال السابق، بير ميرتيساكر، أن دافيد لويز مدافع الفريق اللندني الجديد جلب الكثير بقدومه في سوق الانتقالات الأخيرة مشيراً إلى تفاؤله بهذا اللاعب.

وتسبب الدولي البرازيلي في هزيمة الغانرز أمام ليفربول بعد تسببه بركلة جزاء حينما جذب محمد صلاح، كما ترك الهداف المصري يراوغه ويسجل هدفاً آخر.

وقال مدرب الناشئين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أعتقد أن لويز سيتعلم من الأخطاء التي ارتكبها، وسيشكل إضافة كبيرة للفريق.

"شعرت بالسعادة للتعاقد معه لأنه يجلب العديد من الأمور الجيدة التي تنقص آرسنال، أعتقد أننا ننتظر منه الكثير".

وكان ميرتيساكر قد أشاد بمستوى مسعود أوزيل مؤكداً أن مواطنه يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه كسول بعض الشيء ويستطيع مساعدة الغانرز.

واختتم: "أكثر شيء مقلق في لندن هي العصابات، أصبح الأمر خطيراً وكارثة أمنية يجب حلها".

وأرجع صاحب الـ 34 عاماً سبب خروج آرسين فينغر في موسمه الأخير دون تحقيق بطولة إلى تخاذل اللاعبين واصفاً المدرب الفرنسي بالأستاذ.