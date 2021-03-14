ميرسون: من حق صلاح أن يغضب وأرقامه تتحدث عن نفسها

أشاد بول ميرسون نجم آرسنال المعتزل بمحمد صلاح هداف ليفربول وبما يقدمه من مستويات رغم تراجع أداء الفريق.

جاء هذا في مقاله الأسبوعي بصحيفة "سنداي ستار"، وأكد خلاله أن الريدز لن يتحملوا رحيل المصري.

وكتب ميرسون: "لا يمكن لليفربول أن يتحمل خسارة محمد صلاح، فهو لا يقدر بثمن بالنسبة لهم، لأنه هداف الدوري الإنجليزي ويلعب على الجناح.

"يقوم بكل ذلك بينما الفريق يعاني، لا أرى أنه يقوم بأي شيء بشكل سيء، سجله التهديفي يتحدث عن نفسه.

"ربما هناك بعض الأحاديث حول رحيله، لكن لو كنت من ليفربول لم أكن لأتركه يرحل، حتى لو كان (المدرب يورغن) كلوب يريد أن يغير بعض الأمور، عليه أن يفعل ذلك ببيع (روبرتو) فيرمينو ربما وليس صلاح.

"أعرف أن صلاح مستاء من ذلك اليوم عندما غيره كلوب، ولديه الحق في ذلك، فالفريق كان بحاجة لهدف، ولا يمكن تغيير صلاح في ذلك الموقف، لو أراد حقاً أن يرحل فسيكون من الصعب أن يدفع أي فريقه قيمته، لكن لماذا يرحل؟ أعتقد أنه سيبقى الموسم المقبل".

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري بسبب خلافاته مع كلوب وساديو ماني.