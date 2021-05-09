ميرور تختار صلاح ضمن أفضل 10 مهاجمين الدوري الإنجليزي

اختارت صحيفة "ميرور" البريطانية، محمد صلاح نجم وليفربول على رأس قائمة أفضل 10 مهاجمين في الدوري الإنجليزي.

وأكدت أن المصري استطاع أن يواصل معدله التهديفي بانتظام للموسم الرابع على التوالي رغم هبوط مستوى الريدز هذا الموسم واحتلاله المركز السابع وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الذي يحمل لقبه العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أن رغم هبوط مستوى روبرتو فيرمينو وساديو ماني، وتراجع معدلاتهما التهديفية، إلا أن صلاح نجح في الوصول إلى الهدف رقم 20، ليصبح أحد أساطير ليفربول في الوصول إلى الهدف رقم 20 في 3 مواسم منذ قدومه من روما صيف 2017.

وضمت القائمة بجانب صلاح 9 لاعبين آخرين وهم: هاري كاين قائد توتنهام وسون هيونغ مين لاعب توتنهام، وجاك غريليش لاعب أستون فيلا، وجيسي لينغارد لاعب ويست هام، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بجانب كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر سيتى.