ميرور: صلاح محبط من تأخر تجديد عقده مع ليفربول

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم محمد صلاح، سيكون مضطراً للرحيل نهاية الموسم الجاري إذا لم يفاتحه ليفربول حول تجديد عقده، مؤكدة أن هداف الدوري الإنجليزي لموسمين يشعر بالإحباط بسبب ما يحصل.

وأوضحت أن هذا التأخر في التجديد سيدفع المصري للرحيل في ظل الاهتمام به من قبل باريس سان جيرمان كبديل لكيليان مبابي، أو الرحيل لريال مدريد أو برشلونة أو غيرهما.

وتابعت الصحيفة أن صلاح اعترف لشبكة "سكاي سبورت" بأنه لا أحد في إدارة ليفربول تحدث معه حول تمديد عقده.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد أكدت أن ماوريسيو بوتشتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان ينظر إلى صلاح ويراه أفضل من يقود مشروعه مع حامل لقب الليغ 1.