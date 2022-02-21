ميرور: ميسي بات عبئاً على باريس سان جيرمان

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن بعض لاعبي باريس سان جيرمان يرون أن وجود الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بات يشكل عبئاً عليهم.

وتأتي هذه التطورات بعد لقاء ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والذي أهدر خلاله "ليو" ركلة جزاء.

ومنحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية علامة 4 من 10 للنجم الأرجنتيني المخضرم بعد المباراة وانتقدت مستواه وما قدمه.

وأنقذ الفرنسي الشاب كيليان مبابي الباريسيين في اللحظات الأخيرة وسجل هدف الانتصار الثمين الذي يمنحهم أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب في مدريد في التاسع من الشهر القادم.

وخسر ميسي كرة خلال اللقاء ولم يعد للتغطية الدفاعية ليتحرك ريال مدريد بهجمة مرتدة سريعة مما اضطر دانيلو بيريرا لعرقلة فينيسيوس جونيور حصل إثرها على بطاقة صفراء.

واستشاط البرتغالي غضباً بعد تلقيه البطاقة ليبدأ بالصراخ على زملائه.

بدوره، يرى جيروم روتين لاعب سان جيرمان السابق أن وجود الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات أصبح يشكل عبئاً على الفريق بشكل عام.

وشدد روتين على أن انتقال ليو إلى النادي الفرنسي كان فكرة سيئة.