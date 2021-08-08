ميرور: هاري كين مطالب بإجبار توتنهام على السماح له بالرحيل

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه سيتوجب على هاري كين أن يجبر إدارة توتنهام على السماح له بالانتقال لمانشستر سيتي.

ولدى سؤال جوسيب غوارديولا عن فرص تدعيم خط هجوم سيتي هذا الصيف، أكد المدرب الإسباني أن النادي يتطلع لضم مهاجم جديد، إلا أنه لم يستبعد إمكانية عدم حصول ذلك.

كين مطالب بمواجهة إدارة توتنهام

ويعني ذلك أن هداف سبيرز بات مطالباً بالتحرك داخل أروقة سبيرز لإقناع الإدارة بقيادة دانييل ليفي بتركه يغادر.

وأعلن قائد منتخب إنجلترا البالغ عمره 28 عاماً أنه سينخرط في تدريبات توتنهام بعدما تغيب عن التمرينات في خطوة تم تفسيرها على أنها إشارة منه إلى رغبته بالرحيل.

يذكر أن مانشستر سيتي سقط أمس في مواجهة درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية) أمام ليستر سيتي على ملعب ويمبلي بهدفٍ نظيف.