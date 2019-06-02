ميسي: أتمنى المشاركة في كأس العالم 2022

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني عن حلمه ورغبته في التتويج ببطولة مع منتخب بلاده قبل اعتزاله.

جاءت تصريحات ميسي خلال تواجده مع منتخب بلاده في معسكر مغلق استعداداً لبطولة كوبا أميركا التي ستنطلق في البرازيل يوم 15 يونيو الجاري.

وفي تصريح صحفي، قال ميسي: "لا أريد أن أنهي مسيرتي مع الأرجنتين دون لقب، سأظل أحاول، وحتى إذا تعثرت سأنهض مجدداً حتى أقاتل من أجل حلمي.

"مجموعتنا في كأس أميركا الجنوبية رائعة، لذلك سنحاول بشتى الطرق الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب".

وأوضح ميسي: "لا أرى نفسي مدرباً في المستقبل، في حال حصل الأمر فسأدرب الفئات الصغرى فقط".

وأشار: "ما زال هناك الكثير من الوقت على مونديال 2022، لا أعلم إن كنت سأتواجد، أنا الآن في حالة ممتازة لكن لا أعلم ما إذا كنت سأستمر على نفس الحال، آمل ألا أتعرض لأي إصابة".

ولم يتمكن "ليو" من تحقيق أي لقب بقميص منتخب الأرجنتين الأول، حيث خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، ثم نهائي كوبا أميركا عامي 2015 و2016 أمام تشيلي.

وتخوض الأرجنتين بطولة كوبا أميركا ضمن المجموعة الثانية بجانب كولومبيا وباراغواي وقطر.

وتطرق ميسي في حديثه عن السقوط في فخ الهزيمة برباعيةٍ نظيفة أمام ليفربول في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا، قائلاً: "أمام ليفربول قمنا بأخطاء ساذجة، كان الأمر أشبه بالكارثة".

وامتدح ميسي نظيره كريستيانو رونالدو قائلاً: "لا نعرف بعضنا عن قرب، فقط كنا نلتقي في حفلات تقديم الجوائز، أرى أن رونالدو جعل مدريد أكثر قوة، والدوري الإسباني يفتقده دون شك".

واختتم ميسي تصريحاته بالحديث عن مدربه السابق في برشلونة جوسيب غوارديولا، حيث قال: "كان بمثابة المعلم الفريد بالنسبة لي".