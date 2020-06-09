ميسي أفضل بديل في الدوري الإسباني!

عانى ليونيل ميسي من إصابة على مستوى الركبة، تلك التي تعد واحدة من مضاعفات الإصابة التي عانى منها في بداية الموسم الحالي وغاب على إثرها عن فريقه لفترة ليست بالقصيرة.

وتحدثت بعض المصادر عن احتمالية غيابه عن مباراة ريال مايوركا الأولى لبرشلونة بعد نهاية التوقف، بينما أكدت مصادر أخرى أن الأرجنتيني جاهز للمشاركة.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي من المحتمل ألا يخاطر به المدرب كيكي سيتيين، فإن ميسي قد يشارك مع الفريق الكتالوني في البداية من على دكة البدلاء.

ويعد هذا الأمر فأل خير لبرشلونة وليس سبباً للصدمة، حيث أن الأرقام تشير إلى أن ميسي أفضل لاعب بديل بين كل من ينشطون في الدوري الإسباني حالياً.

ونجح ميسي في تسجيل 24 هدفاً في مباريات الدوري الإسباني في المرات التي دخل فيها بديلاً ولم يشارك كلاعب أساسي، في رقم لم ينجح أي لاعب ينشط حالياً في الليغا الوصول إليه.

وشهدت العديد من المباريات في المواسم الماضية تدخل من ميسي البديل لحسمها أبرزها مباراة فياريال وليغانيس هذا الموسم ومواجهة إشبيلية الموسم الماضي.

يذكر أن منافسات الدوري الإسباني توقفت في الحادي عشر من مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وظهور حالات إصابة بين اللاعبين والمدربين.