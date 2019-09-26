ميسي: أنا ورونالدو لا نقبل الهزيمة

أشاد قائد برشلونة ليونيل ميسي بغريمه كريستيانو رونالدو، وذلك بعد حصول الأرجنتيني على جائزة "الأفضل" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمرة الأولى في حلتها الجديدة منذ 2016 والسادسة في مشواره.

ولدى سؤاله عن المنافسة مع هداف يوفنتوس، أجاب قائد البارسا: "كما أقول دائماً، الجوائز الفردية تعد ثانوية بالنسبة لي، لأن الفريق هو الأهم.

"ربما يرى الناس وجود تنافسية بيننا بعيداً عن كرة القدم، لكن الحقيقة ليست كذلك لكلينا.

"أنا وهو نريد الأفضل لفريقينا، ولا نحب الخسارة، إنه أمر لا يقبله أي منا".