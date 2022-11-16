ميسي: اقتربت مسيرتي في الملاعب على الانتهاء

اعترف النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في تصريحات إعلامية أن مسيرته في الملاعب قاربت على نهايتها.

ويستعد "ليو" لقيادة منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري.

ويعتبر المنتخب الأرجنتيني أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، وهو أمر يتمنى اللاعب تحقيقه لتتويج مسيرته الاستثنائية بلقب تاريخي.

ماذا قال ميسي عن اعتزال كرة القدم؟

في مقابلة مع "يونيفيرسو فالدانو"، أكد المهاجم المخضرم أن اعتزاله ليس أمراً معلوماً بالنسبة له، حيث قال: "لا أعرف، الكثير من الأشياء قابلة للحصول.

"لطالما حلمت في صغري بتمثيل منتخب الأرجنتين، لكن استمراري يعتمد على الكثير من الأشياء، لدي عائلتي وأولادي الثلاثة.

"حصل تغيير كبير في حياتي كان صعباً علي وعلى عائلتي، لكني تجاوزت هذا الأمر واشعر أني بأفضل أحوالي الآن.

"أحب كرة القدم، أحب مزاولتها والاستمتاع بها، لعب كرة القدم هو الشيء الوحيد الذي فعلته طوال حياتي، لكني متأكد أن أي خطوة مستقبلية أقدم عليها سيكون لها علاقة بكرة القدم.

"لا أظن أني سألعب لفترة طويلة في المستقبل."