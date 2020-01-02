ميسي الأفضل في 2019 باستفتاء جماهيري

حصد نجم برشلونة ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، في استفتاء جماهيري أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصوّتت الجماهير على اللاعب الأفضل خلال العام الماضي، في قائمة ضمت 100 لاعب، وتصدر الاستفتاء ميسي بنسبة 59 في المئة، متفوقاً على مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة الثاني (10 في المئة)، بينما حل مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك ثالثاً (8 في المئة).

فيما يلي ترتيب أول 10 لاعبين في التصويت:

1- ليونيل ميسي 59%

2- كريم بنزيمة 10%

3- فيرجيل فان دايك 8%

4- كريستيانو رونالدو 7%

5- كيليان مبابي 6%

6- ساديو ماني 4%

7- فرينكي دي يونغ 2%

8- محمد صلاح 2%

9- رحيم ستيرلينغ 1%

10- آليسون بيكر 1%.