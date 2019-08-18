ميسي الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أشارت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية السبت، إلى أن النجم ليونيل ميسي سيفوز بجائزة لاعب العام في أوروبا، بعد ترشحه رفقة فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو مؤخراً.

وظهرت تسريبات حصلت الصحيفة على نسخة منها تفيد تواجد الدولي الأرجنتيني في المركز الأول، يليه فان دايك مدافع ليفربول، ثم رونالدو نجم يوفنتوس.

ومن المتوقع حصول ميسي على الجائزة بعد منافسة شرسة مع فان دايك الفائز بدوري أبطال اوروبا، خصوصاً بعد فوز "ليو" بجائزة الحذاء الذهبي وهداف النسخة الماضية من دوري الأبطال.

يذكر أن ميسي سينافس فان دايك أيضاً على جائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية.