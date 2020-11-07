ميسي "البديل" يقود برشلونة لفوز كبير على بيتيس

حقق برشلونة انتصاراً مهماً على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف لاثنين لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

بدأ البارسا المباراة بدون ليونيل ميسي لأول مرة هذا الموسم، حيث جلس النجم الأرجنتيني على دكة البدلاء بقرار من المدرب رونالد كومان.

نجح عثمان ديمبيلي في تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق الكتالوني بطريقة رائعة في الدقيقة 22.

وأتيحت الفرصة للبارسا من أجل مضاعفة النتيجة حين احتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة النجم الشابل آنسو فاتي داخل منطقة الجزاء.

لكن أنتوان غريزمان سدد الركلة بصورة سيئة ليتصدى لها الحارس المخضرم كلاوديو برافو ويحافظ على النتيجة.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول نجح ريال بيتيس في إدراك التعادل عن طريق أنتونيو سانابريا بعد خطأ من دفاعات برشلونة.

في الشوط الثاني دخل ميسي حين احتاجه برشلونة ليساهم في تسجيل الهدف الثاني بعدما مر من فوق الكرة وخدع المدافعين ليسمح لغريزمان بتسجيل الهدف الثاني.

بعدها حصل البارسا على ركلة جزاء أخرى سددها ميسي بنجاح هذه المرة مواصلاً أهدافه المتتالية من علامة الجزاء فقط هذا الموسم.

لكن النجم الأرجنتيني قرر إنهاء هذا السجل بتسجيل الهدف الرابع لبرشلونة والشخصي الثاني له من لعب مفتوح منهياً فترة امتدت لنحو 3 أشهر.

بعدها قلص بيتيس الفارق عبر لورينزو مورون قبل أن يسجل بيدري الهدف الخامس لبرشلونة.

وأكمل الفريق الأندلسي اللقاء منقوصاً منذ الدقيقة 61 إثر طرد مدافعه الجزائري عيسى ماندي.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن، فيما بقي رصيد ريال بيتيس ثابتاً عند 12 نقطة في المركز السابع.