ميسي: الخسارة أمام كولومبيا مؤسفة

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسفه وتمسكه بالأمل أيضاً عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكولومبي 0-2 صباح الأحد في بداية مشوار الفريقين ببطولة كوبا أميركا 2019 المقامة حالياً في البرازيل، مؤكداً أن التانغو سيحتاج إلى بعض الوقت لتقبل هذه الهزيمة.

وشكلت الخسارة صدمة قوية لقائد برشلونة الذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده، الذي يعيش بدوره مرحلة انتقالية حيث شهد انضمام العديد من الوجوه الجديدة ولا يشارك معه حالياً سوى سبعة لاعبين ممن شاركوا ضمن قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2018 بروسيا.

وعلى ملعب آرينا فونتي نوفا بمدينة سالفادور، ظل التعادل السلبي قائماً بين المنتخبين طوال 70 دقيقة ثم حسم الكولومبيون المواجهة بهدفين سجلهما البديلان روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليتصدر فريقهما المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.

وقال ميسي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية: "سنحتاج إلى بعض الوقت لتقبل هذه الهزيمة، لكن لنر ما ستشهده الأيام المقبلة. نحن بحاجة للنظر إلى الأمام والمضي قدماً.

"كنا نتطلع لتحقيق بداية مختلفة، لكن علينا الآن التفكير بشكل مختلف. ثم لنر كيف ستسير الأمور."

وأبدى "ليو" أسفه لحقيقة أن هدف التقدم للمنتخب الكولومبي جاء خلال الدقائق الأفضل للمنتخب الأرجنتيني خلال المباراة، حيث قال: "تلقينا الهدف في الوقت الذي كنا فيه الطرف الأفضل... أعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني وصنعنا الفرص... علينا استخلاص الإيجابيات من اليوم والتفكير بشأن الغد."