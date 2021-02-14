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ميسي الرياضي الأفضل في الأرجنتين خلال العقد الأخير

منشور 14 شباط / فبراير 2021 - 07:57
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

اختارت مؤسسة كونيكس الأرجنتينية غير الربحية ليونيل ميسي، قائد برشلونة أفضل رياضي في الأرجنتين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وتفوَّق ميسي على خوان ريكيلمي، اللاعب الأسبق، وخوان مارتن ديل بوترو، لاعب التنس، ودييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية أمس.

وانضم ميسي إلى الأسماء التي اختارتها المنظمة سابقاً، وضمَّت دييغو مارادونا (1990)، وغابرييلا ساباتيني، لاعبة التنس (2000)، وإيمانويل جينوبيلي، لاعب السلة (2010).

Via SyndiGate.info


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