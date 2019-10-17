ميسي: نسعى للفوز بالليغا ودوري الأبطال وكأس الملك

شدد ليونيل ميسي قائد برشلونة، على سعي الفريق الكتالوني لحصد كافة الألقاب الممكنة.

وقال ميسي خلال حفل تسلمه جائزة الحذاء الذهبي أمس الأربعاء: "بالتأكيد دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة، كل موسم نسعى للفوز بها، لكن لقب الليغا شيء مهم بالنسبة لنا".

وتوج النجم الأرجنتيني بجائزة الحذاء الذهبي المقدمة لأفضل هداف في أوروبا عن الموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفاً في الدوري الإسباني.

وأضاف: "نحن في برشلونة نسعى للفوز بالليغا ودوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا وكل شيء".

وبسؤاله عما إذا كان يساعد في العمل المنزلي، أجاب "لا أساعد بأي شيء، أنا فقط أطلب المساعدة منهم".

وتابع: "كيف أنام؟ أنا أعطي أهمية كبيرة للنوم، حتى لو مرت شاحنة بجانبي، لا توقظني.

"أعطي أهمية كبيرة للطعام والراحة، وأخبر أطفالي أنه عليهم أن يأكلوا جيداً، لأن لديهم مشكلة في تناول الخضراوات".

وعن الملابس التي يُفضل ارتداءها، أوضح: "أحب ارتداء الملابس الرياضية حين أخرج، لكن أحياناً أكون مضطراً لارتداء الملابس الرسمية".

وأتم: "صارم مع أولادي؟ أنا الشخص الحاد في التعامل معهم وأعاتبهم كثيراً، وفي بعض الأحيان يستحقون ذلك".