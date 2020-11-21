ميسي يخوض المباراة 800 مع برشلونة

تكتسب مباراة اليوم بين برشلونة ومستضيفه أتلتيكو مدريد لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، أهمية خاصة لليونيل ميسي قائد الفريق الكاتالوني، إذ ستكون المباراة رقم 800 له بقميص فريقه خلال 15 موسماً أمضاها معه حتى الآن.

وتعد شباك أتلتيكو مدريد من الشباك المفضلة للأرجنتيني بـ 32 هدفاً في 41 مواجهة (0.78 هدف في كل مبارة).

سجل ميسي في آخر أربع مواجهات، وسيعادل أفضل سجل له في شباك المنافس إذا سجل في مباراة اليوم أيضاً.

أحرز "ليو" الهاتريك ثلاث مرات، وثنائية في ثلاث مناسبات، كانت آخرها في 16 ديسمبر 2012، عندما فاز الفريق 4-1 في الدوري. لكنه فشل في التسجيل في 18 مواجهة، وكان أسوأ سجل له ما بين مايو 2013 ومايو 2014 عندما صام عن التهديف في ست مباريات متتالية.