ميسي: المنافسة مع رونالدو ستستمر إلى الأبد

يظن النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أن المنافسة مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ستبقى إلى الأبد في أذهان جماهير كرة القدم.

وكشف الأرجنتيني في حديثه مع شبكة "دي إي زد إن" البريطانية أن الصراع بينه وبين مهاجم ريال مدريد السابق خلال السنوات الماضية في الدوري الإسباني سيبقى عالقاً عند الجماهير، على الرغم من انتقال صاروخ ماديرا إلى إيطاليا.

وقال ميسي: "المنافسة مع رونالدو استمرت لعدة سنوات. ليس من السهل الحفاظ على مستويات معينة لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن برشلونة وريال مدريد كانا متطلبين للغاية، لأنهما أفضل فريقين في العالم، وكانت مواجهة خاصة، وستبقى إلى الأبد.

"تساوي المنافسة في كرة القدم لسنوات عديدة أمراً صعباً للغاية. أعتقد أن ما حدث سيبقى إلى الأبد، لأنها كانت مبارزة رياضية لطيفة بيننا للغاية على المستوى الشخصي، وأظن أن الجماهير كانت تستمتع بذلك أيضاً، سواء كانوا مشجعين لريال مدريد أو برشلونة أو حتى كل متتبعي كرة القدم".

أما بخصوص مواجهات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بوجود النجم البرتغالي، فقال ميسي: "وجود رونالدو في المباراة يعطي الأمر ميزة كبيرة، والمباريات ضد ريال تكون خاصة بالنسبة لقيمتها الكبيرة، لكن من الواضح أنها كانت مميزة بوجود رونالدو".

وختم قائد برشلونة حديثه بقوله: "مرت المرحلة بيننا الآن، بعد أن مررنا بها جميعا، والآن أتطلع إلى الأمام. ولدي في الوقت الحالي العديد من الأشياء حتى أفعلها".