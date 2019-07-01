"ميسي اليابان" ضمن قائمة ريال مدريد الإعدادية للموسم القادم

منشور 01 تمّوز / يوليو 2019 - 03:41
تاكيفوسا كوبو
تاكيفوسا كوبو

فاجأ ريال مدريد، لاعبه الشاب الجديد تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ "ميسي اليابان" بخبر سار، قبل انطلاق الموسم الجديد.

فقد كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الملكي قرر ضم كوبو إلى بعثة الفريق المغادرة إلى كندا هذا الصيف، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ويخطط ريال مدريد، لأن يتواجد كوبو مع فريق كاستيا خلال الموسم القادم، لكنه سيكون تحت أنظار المدرب زين الدين زيدان.

وكان كوبو وقع لريال مدريد لمدة 5 مواسم، وسيتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 1.2 مليون يورو بعد الضرائب.

كلمات دالة:تاكيفوسا كوبوريال مدريدزين الدين زيدان

Via SyndiGate.info


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