"ميسي اليابان" يثبت نفسه في ريال مدريد

كشف تقرير إسباني عن ردود الفعل في ريال مدريد بشأن أداء الشاب تاكيفوسا كوبو، المنضم حديثاً إلى النادي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الياباني فاق التوقعات، وأثار إعجاب الجميع في ريال مدريد بعد الأداء الذي قدمه في المباريات الإعدادية الخاصة بالموسم الجديد.

وكان ريال مدريد، يخطط أن يقضي كوبو المعروف بـ "ميسي اليابان" موسماً مع فريقه الثاني (كاستيا)، على أن يتم تصعيده في الموسم التالي إلى الفريق الأول، لكن مستوى الياباني في المباريات الإعدادية مهد له الطريق للتواجد مع الفريق الأول مباشرة الموسم الجديد، لا سيما بعد تعرض ماركو آسينسيو لإصابة طويلة.