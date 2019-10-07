ميسي بعيد عن الأرقام القياسية رغم إبداعه في الركلات الحرة

تابع النجم ليونيل ميسي عروضه القوية منذ عودته من الإصابة مع فريقه برشلونة، وذلك بعد مساهمته في تحقيق الفوز العريض على إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة، حين سجل من ركلة حرة مباشرة كعادته بطريقة استثنائية.

ورغم تسجيل الأرجنتيني للركلة الحرة الـ 47 خلال مسيرته وتفوقه على نجم خط الوسط المعتزل أندريا بيرلو، إلا أن أسطورة البارسا، بحاجة إلى الكثير من الوقت بغية كسر الأرقام القياسية على صعيد أفضل مسجلي الأهداف من الركلات الحرة.

ويبتعد ميسي كثيراً عن أصحاب المراكز العشرة الأولى في قائمة أفضل من سجل الأهداف من الركلات الحرة، حيثُ يتصدر القائمة المعتزل الآخر جونينيو برصيد 77 ركلة حرة ناجحة، وهو الذي خطف الأنظار بطريقة تسجيله قبل سنوات.

ويحتل المركز الثاني "الجوهرة" بيليه (70 ركلة حرة)، ثم فيكتور ليغروتاليي (66 ركلة حرة)، ورونالدينيو (66 ركلة حرة)، وديفيد بيكهام (65 ركلة حرة)، ودييغو مارادونا (62 ركلة حرة)، وزيكو (62 ركلة حرة).

كما يبتعد ميسي عن رونالدو كومان (60 ركلة حرة)، وروجيريو سيني (59 ركلة حرة)، ومارسيلينو كاريوكا (59 ركلة حرة)، وفي المركز الـ 11 كوستاس فراتازيسكوس (57 ركلة حرة).

وعليه، يحتاج الأرجنتيني إلى 10 ركلات حرة في موسم 2019-2020 بغية دخول قائمة أفضل عشرة مسددين في تاريخ كرة القدم.