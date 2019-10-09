ميسي: خشيت أن ينتقل نيمار لريال مدريد

عاد النجم ليونيل ميسي من الإصابة ليتألق مع برشلونة، حيث قدم أداءً رائعاً أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ثم سجل أول هدف له في الدوري الإسباني أمام إشبيلية.

وعلق "ليو" على شائعات سوق الصيف الماضي ورغبة زميله السابق نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وعما حدث في مباراة البارسا أمام إشبيلية منذ أيام.

وقال الأرجنتيني: "كنت خائفاً من إمكانية انضمام ميسي إلى ريال مدريد في الصيف، كنت أشعر أنه يرغب في الرحيل عن باريس وذلك دفعه للتفكير بريال.

"توقعت أن ريال مدريد وبيريز سيتحركون من أجله وأنهم قد ينجحون في إقناعه، خاصة أنه كان يحاول الرحيل بأي طريقة خلال الصيف".

وتطرق ميسي للحديث عن زميله عثمان ديمبيلي، فقال: "أخبرت الحكم (ماتيو) لاهوز أن ديمبيلي لا يمكنه التعبير عن نفسه جيداً ولا الحديث باللغة الإسبانية، لذلك لم يقصد ما قاله للحكم، كانت مفاجأة أن الحكم طرده".

يذكر أن ديمبيلي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد هذا الشهر في حال تم رفض الطعن حول إيقافه من الاتحاد الإسباني.