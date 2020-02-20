ميسي: رونالدو مهاجم مفترس

أثنى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على أداء غريمه كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس مؤكداً أن رحيله عن ريال مدريد أحدث خسارة كبيرة للملكي.

وقال الأرجنتيني خلال حوار مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن تأثر ريال برحيل رونالدو: «خسروا الكثير من الأهداف، ولا يتعلق الأمر فقط بزيارة الشباك، رونالدو يمنحك العديد من الأشياء الأخرى.

«هذا الوضع طبيعي، لأن اللاعب الذي يسجل 50 هدفاً في كل موسم لم يعد لديك، رغم أن ريال مدريد يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين أيضاً».

وبخصوص رأيه في مستوى البرتغالي الآن، أجاب: «من الطبيعي أن يستمر في إحراز الأهداف، إنه مهاجم مفترس يحب التسجيل، وفي أي يوم يشارك فيه سيتمكن من التسجيل».

ولدى سؤاله عما إذا كان سيمرر لرونالدو إذا كان زميله في الفريق، رد ميسي: «أعتقد ذلك.. بالتأكيد سأمرر».