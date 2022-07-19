ميسي سبب رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد

قالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويخشى صاحب الـ 37 عاماً في أن يخسر لقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا التاريخي لصالح خصمه الأزلي.

وسجل "صاروخ ماديرا" 141 هدفاً في البطولة حتى الآن مقابل 125 هدفاً للنجم الأرجنتيني.

وقالت الصحيفة أن البرتغالي سيفعل المستحيل لمغادرة ملعب أولد ترافورد هذا الصيف حتى يرتدي قميص فريق ينافس في المسابقة الأوروبية الأبرز.

وارتبط اسم المهاجم المخضرم بعدة أندية ضخمة في القارة العجوز مثل تشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، لكن أياً منها لم يتحرك لاستقطابه بصورة رسمية حتى الآن.

هل سينتقل رونالدو إلى أتلتيكو مدريد؟

ويقال أن جورجينا رودريغيز زوجة رونالدو تريد الرجوع إلى إسبانيا ومدريد تحديداً بعد الفترة الناجحة والتاريخية التي قضاها اللاعب في صفوف ريال مدريد.

وسيشكل ارتداء قميص الغريم أتلتيكو صدمة لعشاق الفريق الملكي بحال انتقال اللاعب فعلياً إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو.