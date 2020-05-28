ميسي: سنتعايش مع هذا الأمر القبيح

أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي، أن العودة للعب بعد فترة توقف بسبب «كوفيد-19» سيعني «البدء من جديد»، مبدياً رغبته في التنافس مجدداً داخل الملعب.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها أمس صحيفة "سبورت" الكتالونية: «عندما نعود للملاعب، سيكون مثل البدء من جديد. سنحتاج للوقت لإعداد أنفسنا قبل انطلاق المسابقة، ومن ناحية أخرى سنستعيد لاعبين مهمين بالنسبة لنا، كانوا مصابين».

وأضاف الأرجنتيني وأفضل لاعبي العالم في 2019: «من الناحية الفنية فنحن لا زلنا نعيش في نفس الموسم، لكن الأمر سيكون مختلفاً بالنسبة للفرق واللاعبين».

وتابع ميسي، الذي سيكمل عامه الـ 33 الشهر المقبل: «رغم أني لم أعد ألعب مباراتين كل أسبوع، لكني أحاول التدرب يومياً، لكن بالطبع هذا ليس له علاقة بأهمية التدريبات الجماعية، وخاصة أن عدم الاعتياد على وتيرة المواجهات يعد أمراً قبيحاً لكن هذا ما ينبغي علينا التعايش معه. ولهذا من الضروري أن نحظى بفترة إعداد قبل استئناف المسابقة». كوفيد-19 سيعني «البدء من جديد»، مبدياً رغبته في التنافس مجدداً داخل المستطيل الأخضر.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها يوم أمس صحيفة "سبورت" الكتالونية: «عندما نعود للعب، سيكون مثل البدء من جديد. سنحتاج للوقت لإعداد أنفسنا قبل انطلاق المسابقة، ومن ناحية أخرى سنستعيد لاعبين مهمين بالنسبة لنا، كانوا مصابين».

وأضاف الأرجنتيني أفضل لاعبي العالم في 2019: «من الناحية الفنية فنحن ما زلنا نعيش في نفس الموسم، لكن الأمر سيكون مختلفاً بالنسبة للفرق واللاعبين».

وتابع ميسي، الذي سيكمل عامه الـ 33 الشهر المقبل: «رغم أني لم أعد ألعب مباراتين كل أسبوع، لكني أحاول التدرب يومياً، لكن بالطبع هذا ليس له علاقة بأهمية التدريبات الجماعية، وخاصة أن عدم الاعتياد على وتيرة المواجهات يعد أمراً قبيحاً لكن هذا ما ينبغي علينا التعايش معه. ولهذا من الضروري أن نحظى بفترة إعداد قبل استئناف المسابقة».

وحول ضرورة التواصل مع الفريق لتحفيزه قال اللاعب المتوج 6 مرات بالكرة الذهبية: «أهم شيء الآن أكثر من أي وقت مضى هو التواصل مع الفريق، أحياناً نجتمع سوياً لنتحدث وفي أوقات أخرى نتحدث كل يوم».

وحول تأجيل بطولة كوبا أميركا التي كانت ستقام هذا الصيف بسبب فيروس كورونا، أضاف: «تأجيل البطولة كان قراراً محبطاً بالنسبة لي، لكن بالطبع هذا أمر طبيعي ومنطقي».

وتابع: «البطولة كانت ستعني حدثاً مهماً بالنسبة لي هذا العام وكانت لدي رغبة كبيرة في العودة للمشاركة فيها».

ينتظر أن يعود الدوري الإسباني في 11 من الشهر القادم، بينما لا يزال مستقبل دوري أبطال أوروبا غير معلوم.