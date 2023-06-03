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ميسي ومبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام كليرمون

تاريخ النشر: 03 حزيران / يونيو 2023 - 12:33
باريس سان جيرمان يستضيف كليرمون فوت اليوم (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
باريس سان جيرمان يستضيف كليرمون فوت اليوم (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

يستضيف باريس سان جيرمان البطل ضيفه كليرمون فوت اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس في ختام منافسات موسم الدوري الفرنسي (ليغ 1) 2022-2023.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام كليرمون فوت اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: الشادلي بيتشيابو، سيرخيو راموس، دانيلو بيريرا
خط الوسط: خوان بيرنات، ماركو فيراتي، فيتينيا، ريناتو سانشيز، أشرف حكيمي
خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي

كلمات دالة:باريس سان جيرمانكليرمون فوتالدوري الفرنسي

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