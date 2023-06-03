ميسي ومبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام كليرمون

يستضيف باريس سان جيرمان البطل ضيفه كليرمون فوت اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس في ختام منافسات موسم الدوري الفرنسي (ليغ 1) 2022-2023.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام كليرمون فوت اليوم في الدوري الفرنسي
المدرب: كريستوف غالتيه
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: الشادلي بيتشيابو، سيرخيو راموس، دانيلو بيريرا
خط الوسط: خوان بيرنات، ماركو فيراتي، فيتينيا، ريناتو سانشيز، أشرف حكيمي
خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي