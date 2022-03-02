ميسي غاضب من انتقادات وسائل الإعلام الفرنسية "غير العادلة"

كشفت تقارير إعلامية فرنسية بأن الهداف الأسطوري ليونيل ميسي غاضب بشدة من كثرة الانتقادات الموجهة إليه من وسائل الإعلام المحلية خلال موسمه الأول مع باريس سان جيرمان.

ورحل "ليو" عن برشلونة صيف العام الماضي لعدم قدرة البارسا على توفير أجوره ووقع سريعاً مع النادي الباريسي.

ولم يحظى الهداف الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاماً بأفضل البدايات في ملعب بارك دي برانس، إذ سجل هدفاً واحداً فقط خلال 16 مباراة في الدوري الفرنسي.

كما ظهر بمستوى متواضع في مباراة باريس المهمة أمام ريال مدريد (1-0) في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وأهدر ركلة جزاء ربما تكون حاسمة في النتيجة النهائية عقب لقاء الإياب.

وحصل ميسي يومها على تقييم 3 من 10 من صحيفة "ليكيب" الشهيرة، كما وجه جيروم روتين لاعب سان جيرمان السابق انتقاداً لاذعاً للأرجنتيني قال فيه أنه "لم يقدم شيئاً".

وأعلم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات زملاءه في باريس سان جيرمان بأنه يعتبر أن تعامل وسائل الإعلام الفرنسية معه "غير عادل".

ولم يخض المهاجم المخضرم أي تدريبات استعدادية قبل بدء الموسم الحالي، وعانى من توالي الإصابات وفيروس كورونا.

وسجل ميسي مع ذلك 7 أهداف وصنع 11 هدف آخر في 23 مباراة مع الباريسيين هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.