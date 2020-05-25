ميسي: فكرت في الرحيل عن برشلونة

كشف ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن مفاجأة بشأن مسيرته مع الفريق الكتالوني قبل 4 سنوات.

وقال ميسي في تصريحات لـ«راديو كتالونيا» أمس الأحد: «فكرت في الرحيل عن برشلونة عام 2016 بعد أزمتي مع الضرائب».

وأوضح: «التفكير كان في الرحيل عن إسبانيا عموماً، وليس برشلونة».

وتم توجيه تهمة التهرب من الضرائب لميسي ووالده في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، حيث واجه الأرجنتيني خطر السجن لمدة 21 شهراً.

وفي عام 2017، استأنف ميسي الحكم، وتم تخفيف العقوبة عليه وعلى والده بدفع غرامة تقدر بـ 223 ألف جنيه استرليني، بينما دفع والده 161 ألف جنيه، لتجنب عقوبة السجن 15 شهراً.

وتابع ميسي: «شعرت بأني تعرضت لسوء معاملة شديدة. لم أكن أرغب في البقاء هنا (إسبانيا)، ولم أكن أمتلك عرضاً من أي فريق آخر للرحيل؛ لأن الجميع كانوا يعرفون رغبتي في البقاء هنا».

وأكد: «كان الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، لأن الناس لا يعرفون الكثير عما حدث».

وعن قراره بالاستمرار في النهاية، قال: «أولاً، بسبب وضعي في النادي وحبي الشديد له، وثانياً، بسبب ارتباط عائلتي بالمدينة وبأصدقائنا هنا».