ميسي في طريقه للفوز بالحذاء الذهبي للمرة السادسة

سيكون إحراز ليونيل ميسي جائزة أفضل هداف (بيتشيتشي) في الدوري الإسباني للمرة السادسة مسألة وقت.

وسيعادل مهاجم برشلونة الرقم القياسي للأسطوري تيلمو سارا، ويقترب من إحراز الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة السادسة في مسيرته الزاخرة لتعزيز رقمه القياسي.

ويعد ميسي الذي أحرز لقبه العاشر في الدوري الإسباني يعد افضل هداف في تاريخ الليغا مع 417 هدفاً في 451 مباراة، وقد توج مع البارسا بـ 34 لقباً في مختلف المسابقات.

يقول إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة: "ميسي ينقذنا دوماً، لن نأسف للحصول على ميسي، من حظنا أن يكون موجوداً معنا"، فيما لا يزال أفضل لاعب في العالم خمس مرات النقطة المحورية في برشلونة رغم رحيل زميليه التاريخيين تشافي وأندريس إنييستا.

في 2014، حطم "ليو" رقماً قياسياً عمره 60 عاماً، عندما تخطى حاجز 251 هدفاً في الدوري باسم سارا، ليصبح أفضل هداف في تاريخ المسابقة.

قال الأرجنتيني آنذاك: "عندما سجلت هدفي الأول في الليغا، لم اتخيل تحطيم أي رقم قياسي، خصوصاً رقم الكبير تيلمو سارا".

بعدها بخمس سنوات، سينهي أفضل هداف في الدوري خمس مرات (2010، 2012، 2013، 2017، 2018) موسمه مع لقب سادس عندما يواجه فريقه آيبار غداً ضمن المرحلة الأخيرة من البطولة.

لقب سيعادل به رقم سارا، الهداف الأسطوري الباسكي، المتوج ست مرات بين 1945 و1953، بعد أن كان متساويا بخمسة ألقاب مع الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، وكيني وهوغو سانشيز.

وبعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الموسم الماضي، يبتعد مطاردو ميسي مسافة شاسعة عنه، كونه سجل حتى الآن 34 هدفاً.