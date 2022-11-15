ميسي: كأس العالم قطر 2022 سيكون من نصيب...

يرى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستشهد منافسة محتدمة بين عدة منتخبات كبيرة خلال الأسابيع القادمة.

ورشح هداف باريس سان جيرمان ثلاثة منتخبات للمنافسة على لقب المونديال القطري بصورة رئيسية إضافة لبلاده.

واختار المهاجم صاحب الـ 35 عاماً منتخبات فرنسا حامل اللقب وإنجلترا والبرازيل كأبرز المرشحين لخطف لقب نسخة هذا العام، لكنه لم يستبعد منتخب بلاده الذي لم يتذوق طعم اللقب منذ عام 1986.

ماذا قال ميسي عن حظوظ المنتخبات الكبيرة في كأس العالم قطر 2022؟

تحدث الأرجنتيني لموقع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونمبيول)، حيث قال: "حين نتحدث عن المرشحين، تتكرر نفس الأسماء كل مرة، وإذا أردت أن أقدم أبرز المرشحين، فأرى أن منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا تتفوق على غيرها.

"لكن كأس العالم بطولة صعبة ومعقدة لدرجة تسمح بحصول أي شيء.

"نحن في غاية الحماس (منتخب الأرجنتين)، لدينا مجموعة جيدة تترقب البطولة بشوق، لكننا نتحرك خطوة تلو الأخرى."

يذكر أن منتخب الأرجنتين يشارك في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.